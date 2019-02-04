Son Dakika Haberleri: Erzincan'da İki Ayrı Deprem

Erzincan'da İki Ayrı Deprem

28 dakika önce

Erzincan'da 3,6 ve 3,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Erzincan'da İki Ayrı Deprem, System.String[]
Erzincan'da 3,6 ve 3,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.21'de merkez üssü İliç ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Söz konusu depremden bir saat sonra 21.28'de, merkez üssü Erzincan olan 3,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İlk depremin 6,98 kilometre, diğer depremin ise 6,34 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirterek "Her iki depremde de ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:34 Kaynak: AA

AFAD, Erzincan, Güncel
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