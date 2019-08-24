Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı.



İlk kaza bugün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi İzzetpaşa Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Yağcıoğlu idaresindeki otomobil ile Furkan Yılmazok yönetimindeki otomobil döner kavşakta kafa kafaya çarpıştı ardından araçlar yoldan savruldu. Hurdaya dönüşen araçların içerisindeki yaralı sürücüler itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Erzincan'da bugün saat 21. 00 sıralarında meydana gelen ikinci trafik kazasında ise Ulalar girişinde otomobille, motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulan 2 kişi ağır yaralandı.



Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Trafik polisleri kaza mahallinde incelemede bulunarak kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN