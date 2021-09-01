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Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı

01.09.2021 13:45

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzincan'da eski kayınpederi ile başka bir kişiyi öldürdükten sonra av tüfeğiyle evine giden zanlı, itfaiye aracı merdiveniyle balkondan eve giren özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Erzincan'da eski kayınpederi ile başka bir kişiyi öldürdükten sonra av tüfeğiyle evine giden zanlı, itfaiye aracı merdiveniyle balkondan eve giren özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Murat B, sabah saatlerinde Çağlayan beldesinin Mertekli Mahallesi'nde ikamet eden eski kayınpederi Ali Kurt'u tüfekle vurduktan sonra Üzümlü ilçesinin Pelitli köyüne giderek burada arıcılık yapan Mustafa Yıldız'ı da yaraladı.

Kurt, olay yerinde, Yıldız ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından av tüfeğiyle evine giden Murat B.'yi yakalamak için polis ekipleri operasyon düzenledi.

Munzur Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan zanlının evininin çevresini saran jandarma ve polis ekiplerinin teslim ol çağrısı üzerine Murat B, yanındaki av tüfeğiyle balkona çıkarak intihar edeceğini söyledi.

Balkondan zaman zaman alkol da aldığı gözlenen şüpheliyi, polis ekipleri uzun süre teslim olması yönünde ikna etmeye çalıştı. Daha sonra eve girerek balkonun kapısını kilitleyen zanlının yakalanması için özel harekat polisleri harekete geçti.

İtfaiye aracı merdiveni ile şüphelinin 3. katta bulunan evinin balkonuna çıkan ekipler, kilitli kapıyı levye ile açtıktan sonra içeri girerek katil zanlısını yakaladı.

Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı
Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı
Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı
Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı
Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı
Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı
Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı
Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı
Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı

Özel Harekat, Erzincan, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İki kişiyi öldüren şüpheli evinin balkonundan giren özel harekat polislerince yakalandı - Son Dakika


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