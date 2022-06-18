Kaza, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi Faruk Sungur Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Furkan Gürsu idaresindeki 24 S 0115 plakalı minibüs ile 1278 sokaktan 1062 sokak istikametine seyreden Oğuz Sıtkı Akpınar yönetimindeki 34 HJ 800 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu toplam 7 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da iki minibüs çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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