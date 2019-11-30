Son Dakika › Güncel › Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:02 Kaynak: AA
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İrfan Türk'ün (39) kullandığı 06 BT 6977 plakalı otomobil, Erzincan yeni çevre yolu üzerinde bulunan kavşakta, Sertan Koçoğlu (24) idaresindeki 24 DK 013 araçla çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüleri ile araçta bulunan Murat Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü Sertan Koçoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı EURO 2020'de ölüm grubu belli oldu! Londra'daki bıçaklı saldırının detayları belli oldu! Saldırgana müdahale eden kişinin cinayet işlediği açıklandı