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Son Dakika Güncel Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İrfan Türk'ün (39) kullandığı 06 BT 6977 plakalı otomobil, Erzincan yeni çevre yolu üzerinde bulunan kavşakta, Sertan Koçoğlu (24) idaresindeki 24 DK 013 araçla çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüleri ile araçta bulunan Murat Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Sertan Koçoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:02 Kaynak: AA
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