Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kemal Mete'nin kullandığı 34 LB 9724 plakalı otomobil ile Nuri Deniz (81) idaresindeki 24 EP 340 plakalı otomobil, Kırklar Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Deniz, eşi Hatice Deniz ile diğer araçtaki Hayriye (67) ve Beren Mete (3) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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