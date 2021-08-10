Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Muhammet Mustafa Özaydın'ın kullandığı 22 AJ 639 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisindeki virajda, Yavuz Karaca idaresindeki 1-KPX-18 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra jandarma, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerden Özaydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların trafik ekiplerince çekilmesi ve yolun Karayolları görevlilerince temizlenmesi sonrası normale döndü.
Kaynak: AA
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