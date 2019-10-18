Son Dakika Haberleri: Erzincan'da iki otomobilin çarpışma anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da iki otomobilin çarpışma anı kamerada

Erzincan'da iki otomobilin çarpışma anı kamerada

19 dakika önce

Erzincan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışma anı şehir polis kamerasına yansıdı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışma anı kamerada, System.String[]

Erzincan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışma anı şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada 2 sürücü yaralandı.


Erzincan - Kemah yolu köprülü kavşak üzerinde geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil, sürücülerden birisinin şerit ihlali yapması üzerine kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Kemah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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