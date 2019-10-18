Erzincan'da iki otomobilin çarpışma anı kamerada
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Erzincan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışma anı şehir polis kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
Erzincan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışma anı şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Erzincan - Kemah yolu köprülü kavşak üzerinde geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil, sürücülerden birisinin şerit ihlali yapması üzerine kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ERZİNCAN
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