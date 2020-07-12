Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü

Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı

Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı

Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı

Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu

Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı

Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı

Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı

Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı

İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu