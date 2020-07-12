Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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Murat Kalaycı yönetimindeki 34 CRJ 655 plakalı otomobil ile Erol Gömrükçü idaresindeki 24 FA 200 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolunun Heybeli Köy Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Erol Gömrükçü yönetimindeki araçta yer alan ve bu kişinin yanı sıra Emrullah Korkut, Sevum Korkut, Yüksel Korkut ile diğer araçtaki aynı aileden Ali Murat, Murat, Fatih, Yeşim ve Ayşe Kalaycı yaralandı.

Yaralılardan bazıları araçta sıkıştı. Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobillerden çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolundaki ulaşım kaza nedeniyle yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı.

Erzincan, Korkut, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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