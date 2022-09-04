Kaza, Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şanlı idaresinde ki 35 ADV 636 plakalı otomobil ile Özkan Aktaş idaresinde ki 16 AJD 947 araç kavşakta çarpıştı. Kazada 35 ADV 636 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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