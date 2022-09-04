Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

04.09.2022 23:47

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şanlı idaresinde ki 35 ADV 636 plakalı otomobil ile Özkan Aktaş idaresinde ki 16 AJD 947 araç kavşakta çarpıştı. Kazada 35 ADV 636 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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