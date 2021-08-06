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2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı

06.08.2021 02:44

2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandıERZİNCAN-Erzurum karayolunun 13'üncü kilometresinde 2 otomobil çarpıştı.

2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı

ERZİNCAN- Erzurum karayolunun 13'üncü kilometresinde 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 10 aylık bebek Beril Aksakal hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum'a doğru giden Muhammet Sefa Aksakal'ın kullandığı 34 FMY 39 plakalı otomobil ile Recai Tok'un kullandığı yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yabancı plakalı otomobil hurdaya dönerken, Muhammet Sefa Aksakal'ın kullandığı otomobil yol kenarındaki bahçeye uçarak ağaca çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ve yanlarındaki yolcular yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden güçlükle çıkardı. Her iki otomobilde yaralanan; Muhammet Sefa Aksakal, Makbule Özge Aksakal ve 10 aylık Beril Aksakal ile Recai Tok, Bekir Asaf Arasoğlu, Asel Arasoğlu, Sümeyra Arasoğlu ve Hanım Balaban ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 10 aylık minik Beril, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı
2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı

Otomobil, Erzincan, Erzurum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 otomobil çarpıştı; 10 aylık bebek öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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