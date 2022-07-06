Burada yapılan müdahalenin ardından durumları ağır oldukları belirlenen A.S. ve M.G, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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