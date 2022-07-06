Son dakika haberleri | İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

06.07.2022 15:12

Son dakika haberi... Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Davut Y'nin kullandığı 36 AAT 341 plakalı araç, Erzincan- Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Kızılırmak Şantiyesi mevkisinde, Muğdet G. idaresindeki 17 ACE 929 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralanan otomobillerdeki M.G, K.G, M.G, A.S. ve M.G, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından durumları ağır oldukları belirlenen A.S. ve M.G, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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