Erzincan'da il genelinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

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Erzincan'da il genelinde eğitime bir gün ara verildi
6 saat önce
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu ve olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.
Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.
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