Erzincan'da ağustos ayı içerisinde kenevir, sikke, tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da ağustos ayı içerisinde kenevir, sikke, tabanca ele geçirildi

02.09.2022 06:59
Erzincan'da ağustos ayı içerisinde kenevir, sikke, tabanca ele geçirildi

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Ağustos 2022 ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 302 kök kenevir bitkisi, 1 adet altın sikke, 6 adet bronz sikke, 1 adet 7.65 mm.

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığınca, adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, Ağustos 2022 ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde; 302 kök kenevir bitkisi, 1 adet altın sikke, 6 adet bronz sikke, 1 adet 7.65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet muhtelif eski eser (haç) ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs yakalandı, 2 adet akaryakıt istasyonunun faaliyeti geçici süreyle durduruldu.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce, 4 yasadışı bulunma, 1 göçmen kaçakçılığı (TCK-79) ve 1 uluslararası iş gücü kanununa muhalefet olayı meydana geldi. Bu olaylarda toplam 83 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Organizatörler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken yakalanan düzensiz göçmenlerden 13'ü serbest bırakıldı 70'i sınır dışı edildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığınca (JASAT), 8 faili meçhul olaya müdahale edilerek 6 olay aydınlatıldı.

Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 225 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılarak ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Erzincan ilinde 311, farklı illerde 3 olmak üzere toplam 314 şahıs yakalandı. - ERZİNCAN

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Erzincan'da yapılan uygulamalarda 83 düzensiz göçmen yakalandı Erzincan'da yapılan uygulamalarda 83 düzensiz göçmen yakalandı Turgutlu'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi Turgutlu'da ormanlık alanda kenevir bitkisi ele geçirildi
Kaynak: İHA

Erzincan, Jandarma, Kenevir, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da ağustos ayı içerisinde kenevir, sikke, tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da ağustos ayı içerisinde kenevir, sikke, tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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