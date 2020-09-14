Erzincan'da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

Erzincan'da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

Erzincan'da İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Eğitim davası, insan olma davasıdır.

Erzincan'da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı, System.String[]

Erzincan'da İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Eğitim davası, insan olma davasıdır. İlköğretim geleceğimizin temelidir. İlköğretimin değerini bilen güçlü eğitim kadromuz ve modern dersliklerimiz sayesinde Erzincan'da başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Gün, "İlköğretim, öğrencilerin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları hasletlerin kazanılmaya başlandığı süreci ifade eder. Çocuklarımızın temel bilgiler yanında kişiliklerinin şekillenmesi ve değerler eğitimini alması devlet ve millet olarak eğitime, özellikle ilköğretime önem vermemizi gerekli kılar. Bu dönemde öğrencilerimize verilecek ahlaki erdemler yeni dikilen fidanlara verilecek can suyu hüviyetindedir. İlk önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, geleneklerimize bağlı millet olmanın ulvi bilincini zihinde ve kalbinde taşıyan nesiller yetiştireceğiz. Eğitim davası, insan olma davasıdır. İlköğretim geleceğimizin temelidir. İlköğretimin değerini bilen güçlü eğitim kadromuz ve modern dersliklerimiz sayesinde Erzincan'da başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçireceğimize yürekten inanıyorum.

Asıl mücadelemizin cahillikle

Mart ayından beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için okullarımızı uzun bir süre evlere taşıdık. Uzaktan eğitimle, öğretmenlerimiz yavrularımızın eğitiminin aksamaması için özverili bir şekilde çalıştı. Yeni normal düzende hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze eğitimle çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almasını sağlayacağız. Bunun için tüm vatandaşlarımızın dayanışma içinde olmasını bekliyoruz. Unutmayalım ki dayanışmayı bencilliğin üzerine çıkaramayan toplumlar büyük bedeller öder. Her bir yavrumuzu kendi evladımız gibi bilirsek maske, hijyen ve mesafe kuralına riayet edersek okullarımızda eğitimi sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz. Zira salgın hastalık öyle ya da böyle bitecek. Asıl mücadelemizin cahillikle olduğunu unutmayalım.

Karantina döneminde bir kez daha gördük ki okullarımızın öğrencilerimizin yaşamlarında, eğitimlerinde büyük bir paya sahip. Öğretmenlerimizin değerini bu dönemde daha iyi anladık diyen velilerimiz oldu. İkinci evimiz gibi gördüğümüz okulları hijyen kurallarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçte sadece öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz değil toplum olarak her birimiz okullarımızın eğitim sürecini tamamlaması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.

Kıymetli Öğretmenlerim, bu eğitim-öğretim yılında okullarımıza yeni başlayan yavrularımıza hem örnek bir insan olacaksınız hem de bilginizle, rehberliğinizle yeni ufuklar açacaksınız. Sizler sayesinde cehaletin zincirleri kırılacak, gönüller karanlıkların pasından kurtulacaktır. Çocuklarımız, zihni varoluşunu sizin paha biçilmez emekleri sayesinde tamamlayacaktır. Cemil Meriç'in dediği gibi en çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir. Öğrencilerimizi en çok biz seveceğiz. Onların salgın döneminde eğitim ve öğretim döneminden etkilenmemesi için çok çalışacağız. Atalar sözü der ki "Ruhunuz yoksa atınız koşmaz." Özellikle okula yeni başlayan, örgün eğitime merhaba diyen yavrularımızın aydınlık gelecek yolculuğunda dörtnala koşması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, ruhumuzu katarak, fedakarlıkta bulunarak yavrularımıza güzel bir gelecek inşa edeceğiz.

Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ve 2023 vizyonu rehberliğinde sürdürdüğümüz eğitim ve öğretimin ilimizdeki olumlu yansımalarının bu dönem de artarak devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler, hem yavrularımızın akademik alanda donanımlı, çağın gereksinimlerine uygun eğitim almaları hem de milli ve manevi değerlerini özümsemiş, Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı bu aziz topraklarda sabit, diğer ayağıyla tüm dünyayla bütünleşen; bilimden, estetikten, sanattan haberdar olan bireyler olarak yetişmesi için büyük emek sarf ediyoruz.

Bu eğitim-öğretim döneminde yenilenmiş müfredatımızla, tecrübeli öğretmenlerimiz ve modern dersliklerimizle sizlere eğitim vereceğiz. Öğretmenleriniz sizleri sabırsızlıkla bekliyor. Sizlere yol gösterecek, sizlerin geleceğine yön verecek, ufuk açacak eğitim kadromuzla başarılı bir dönem geçireceğinize yürekten inanıyorum. Sizlerin varlığı, bizler için en büyük güç kaynağı olduğunu unutmayın. Zenginleştirilmiş eğitim ortamında inanıyorum ki büyük başarılar elde edeceksiniz. Yeter ki öğrenme aşkını, keşfetme merakını canlı tutun. Sizlere başarılar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

ilköğretim haftası, Erzincan, Türkiye, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Terör örgütü PKK, Afrin'de sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 32 yaralı ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu 7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Dünyanın en değerli şirketi yeniden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco oldu Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak
Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti Olaylı Marsilya-PSG maçı sonrası Neymar'dan çarpıcı iddia: Gonzalez bana ırkçılık yapıp küfür etti         
15:07
Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek         
14:34
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar Gözler Doğu Akdenizde'yken Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor! Türkiye sınırına yığınak yaptılar         
14:16
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı Didim Belediye Başkanı'nı tecavüzle suçlayan kadın suç duyurusunda bulundu: Sapıkça fantezileri vardı         
13:59
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki gösterdi: İşe bisikletle git gel bakalım         
13:26
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti Memleketine izne giden uzman çavuş kazada hayatını kaybetti         
12:36
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı Koronavirüse yakalanması da durduramadı! Yiğit Marcus Aral, Boğaz'da Şevval Şahin'in yeni yaşını kutladı         
12:16
Yokuş aşağı kayan kamyonunu kurtarmak için canını hiçe saydı Yokuş aşağı kayan kamyonunu kurtarmak için canını hiçe saydı         
12:12
MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı! Yedek yarışmacı Selin Öztürk geri dönüyor         
12:12
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı 36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı         
11:41
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar 3 ay içinde düşecek         
10:59
Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı         
10:26
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor Samandağlı Drogba! 7 yaşındaki çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor         
09:59
İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu İki aşiret arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu         
09:58
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz Futbol'a geri dönmesi sonrası Boşnaklar, kanalın önünde protesto düzenledi         
08:50
"Hayranlarım zarar veriyor" diyen şarkıcı Alper Erözer, özel koruma tuttu         
08:23
Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı         
07:44
5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız 5 milyon TL'lik aracıyla görüntülenen Cem Yılmaz, kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'a gönderme: Biz normal insanlarız         
00:55
Hande Ataizi'den Hande Ataizi'den "47 yaşına girdiniz" diyen muhabire cevap: Terbiyesiz terbiyesiz konuşma         
00:55
Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı Marsilya'nın PSG'yi 1-0 yendiği maçta 14 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı         
00:15
Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı         
23:39
Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, cesur paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2020 19:38:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei