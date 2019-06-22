Son Dakika Haberleri: Erzincan'da inek kurtarma operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzincan'da inek kurtarma operasyonu

1 saat önce

Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyünde açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, iş makineleri ile ekiplerin 2 saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Erzincan'da inek kurtarma operasyonu, System.String[]
Erzincan merkeze bağlı Beşsaray köyünde açıkta bırakılan hayvan gübrelerinin içine saplanan 6 inek, iş makineleri ile ekiplerin 2 saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Köyde hayvancılıkla uğraşan Yaşar Kaya kendisine ait büyükbaş hayvanları başka bir köye götürmek için kamyona yüklemek istedi. Bu sırada sürüden ayrılan 6 inek kaçarak yakında bulunan gübre yığına saplandı. Köylülerin yardımıyla inekleri çıkarmayı başaramayan Kaya durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu iş makineleri yardımı ile bulundukları yerden çıkardı. Kaya yeniden ineklerine kavuşmanın sevincini yaşadı. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Yaşar Kaya, Erzincan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var 50 yıla hapis cezası bulunan çete lideri yakalandı, gazetecilere tehdit savurdu! Kayseri'de çıkan kavgada 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:28:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da inek kurtarma operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]