Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı

30.05.2022 15:49
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı

ERZİNCAN'da, inşaat kazısında meydana gelen göçükte işçiler Mehmet Ali Koyun ile Medet Kotan yaralandı.

ERZİNCAN'da, inşaat kazısında meydana gelen göçükte işçiler Mehmet Ali Koyun ile Medet Kotan yaralandı.

Kentte, Nermi Tombul Caddesi'ndeki Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'na ait inşaat çalışmasında, saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kazı alanındaki bir alanın çökmesiyle inşaatta çalışan 2 işçi göçük altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla göçük altından çıkarılan işçiler, ambulanslarla tedavi edilmek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Erzincan, İnşaat, işçi, 112, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:26:55. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement