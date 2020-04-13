Son Dakika › Güncel › Erzincan'da inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
Erzincan'da inşaattan düşen işçi tedavi gördüğü hastanede öldü
6 saat önce
Erzincan'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erzincan'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kentte 7 Nisan'da Gülabibey Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 25 yaşındaki işçi Muhammet Şeker, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Şeker, arkadaşlarının durumu bildirmesiyle gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım servisine alınan Şeker, bir haftalık yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.
Şeker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:48 Kaynak: AA
Son Dakika Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgınında 20 Mayıs'tan sonra normalleşmenin başlayacağı düşünülüyor Sağlık çalışanı çift düğün danslarını hastane koridorunda yaptı Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya