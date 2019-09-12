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Erzincan'da inşaattan düşen işçi yaralandı

1 saat önce

Erzincan'da inşaattan düşen işçi yaralandı.

Erzincan'da inşaattan düşen işçi yaralandı, System.String[]

Erzincan'da inşaattan düşen işçi yaralandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yanlızbağ Yerleşikesindeki inşaatta çalışan Ömer Faruk Savaş (20), yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Savaş'ı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Hastanede tedavi altına alınan Savaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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