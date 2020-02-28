Erzincan'da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı - Son Dakika

Erzincan'da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından bugün Erzincan'da çoğu iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı.

Erzincan'da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından bugün Erzincan'da çoğu iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı.


İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 asker şehit olurken 34 asker ise yaralandı. Yaralıların Hatay'daki çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren de Erzincan'da birçok iş yeri sahibi dükkanlarına, araç sahipleriyse araçlarına Türk bayrağı astı. Bazı evlerin de balkonlarında Türk bayrağı asılı olduğu görüldü.


İş yerine Türk bayrağı asan Murat Yiğit, "Vatanımızın geleceği için Türk bayrağı astık. Bayrak şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Bugün yine 33 şehidimiz var. Şehitlerimizin anmak, bizde buradayız demek için bayrağımızı astık. Bizler her zaman vatanımızın, milletimizin ve askerlerimizin yanındayız. Onları canı gönülden destekliyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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