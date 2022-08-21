Erzincan'da hırsızlık zanlısı iki kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da hırsızlık zanlısı iki kadın yakalandı

21.08.2022 11:35
Erzincan'da hırsızlık zanlısı iki kadın yakalandı

Erzincan'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla şüpheli iki kadın ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Erzincan'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla şüpheli iki kadın ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bazı iş yeri ve ikametlerden eşya çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin L.S. (20) ve Z.K. (20) olduğunu belirleyen ekipler, iki kadını gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada hırsızlığa konu olan 10 bin 946 lira değerinde 2 bebek arabası ile 3 spor ayakkabısı ele geçiren ekipler, söz konusu çalıntı eşyaları sahiplerine teslim etmek üzere muhafaza altına aldı.

YORUMLAR
500
Aksaray'da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı Aksaray'da ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı Erzincan'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Erzincan'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da hırsızlık zanlısı iki kadın yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:35:52. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da hırsızlık zanlısı iki kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement