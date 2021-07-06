Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nde boş kuyuya düşerek mahsur kalan 3 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Akyazı Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan boş kuyuya 3 köpeğin düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki boş kuyuya uzun kıskaçlı çubuk uzatarak yavru köpekleri kurtardı.
Vatandaşlar, köpekleri kurtarmak için seferber olan itfaiye personeline teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Erzincan'da itfaiye ekipleri boş kuyuya düşen yavru köpekler için seferber oldu - Son Dakika