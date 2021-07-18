Vatandaşlar, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.

Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Erzincan 'da kanalizasyon kuyusunda mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Son Dakika › Kültür Sanat › İtfaiye ekipleri kanalizasyona düşen köpek yavrusu için seferber oldu - Son Dakika

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