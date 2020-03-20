Erzincan'da itfaiye personelinden vatandaşlara "evde kal" çağrısı - Son Dakika
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Erzincan'da itfaiye personelinden vatandaşlara "evde kal" çağrısı

6 saat önce

Erzincan'da itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Erzincan'da itfaiye personelinden vatandaşlara

Erzincan'da itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri sosyal medya paylaşımlarında, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

İtfaiye çalışanları, ellerinde "Bizler sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın" yazılı kağıt taşıdıkları fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Erzincan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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