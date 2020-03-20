Son Dakika › Güncel › Erzincan'da itfaiye personelinden vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Erzincan'da itfaiye personelinden vatandaşlara "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Erzincan'da itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Erzincan'da itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri sosyal medya paylaşımlarında, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.
İtfaiye çalışanları, ellerinde "Bizler sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın" yazılı kağıt taşıdıkları fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: AA
Son Dakika Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi