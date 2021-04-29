Erzincan'da izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Erzincan'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi, cezai işlem uygulandıktan sonra yurtta karantinaya alındı.

Kentte Kovid-19 salgınına karşı yapılan denetimler ve HES kodu sorgulamasında, test sonucu pozitif çıkan ya da temaslı olup da karantinada olması gereken 4 kişinin evinde olmadığı belirlendi.

Polislerce yakalanıp haklarında adli ve idari işlem yapılan 4 kişiye, izolasyon ve karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Bu kişiler daha sonra teslim edildikleri sağlık görevlilerince Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ait yurdunda karantinaya alındı.