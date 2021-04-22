Erzincan'da izolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi yurtta karantinaya alındı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Erzincan'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi sağlık görevlilerince yurtta karantinaya alındı.

Kentte Kovid-19 salgınına karşı yapılan denetimler ve HES kodu sorgulamasında, test sonucu pozitif çıkan 3 kişi ile temaslı olup da karantinada olması gereken 2 kişinin evinde olmadığı belirlendi.

Polislerce yakalanıp haklarında adli ve idari işlem yapılan bu kişilere izolasyon ve karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Bu kişiler daha sonra teslim edildikleri sağlık görevlilerince Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ait yurdunda karantinaya alındı.