Son Dakika Haberleri: Erzincan'da jandarma ekiplerinden özel hız denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da jandarma ekiplerinden özel hız denetimi

Erzincan'da jandarma ekiplerinden özel hız denetimi

6 saat önce

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Erzurum ve Sivas yolunda yapılan 'özel hız denetimi' sırasında kural ihlali yapan sürücüler anında yakalandı.

Erzincan'da jandarma ekiplerinden özel hız denetimi, System.String[]

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Erzurum ve Sivas yolunda yapılan 'özel hız denetimi' sırasında kural ihlali yapan sürücüler anında yakalandı.


Meydana gelen trafik kazalarında en büyük paya sahip olan hız kurallarına uymama ihlali nedeniyle trafik kural ihlallerini önlemek ve sürücülerde yakalanma algısını yüksek tutmak amacıyla Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik, jandarma asayiş timleri ve huzur ve hızır timlerinin katılımı ile jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan özel hız denetiminde çok sayıda araç kontrol edildi.


Denetimlerde trafik ihlali yapan araç sürücülerine idari para cezası uygulanırken, bazı araçlarda trafikten men edildi. Trafik kazalarını önlemek için Jandarma Komutanlığı ekiplerince her türlü denetim ve eğitim faaliyetlere aralıksız devam edileceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
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