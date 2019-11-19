Son Dakika Haberleri: Erzincan'da jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Erzincan'da jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi - Son Dakika

Erzincan'da jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi

6 saat önce

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Erzincan'da jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi.

Erzincan'da jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi, System.String[]

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Erzincan'da jandarma personeline avcılık mevzuatı eğitimi verildi.


Erzincan'da kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi amacıyla Erzincan merkeze bağlı Çağlayan ve Yaylabaşı jandarma karakolunda görevli personellere "Kara Avcılığı Kapsamında Alınacak Tedbirler" kapsamında kara avcılığı kanunu çerçevesinde yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgilendirici eğitim verildi.


Eğitimde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.


Eğitim sonunda jandarma personeline Merkez Av Komisyonu kitapçığı, avlanmaya açık ve kapalı alanları gösterir harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı. - ERZİNCAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:06 Kaynak: İHA
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