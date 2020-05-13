Erzincan'da, jandarmaya EYP'li tuzak: 1 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da, jandarmaya EYP'li tuzak: 1 yaralı

ERZİNCAN'da, jandarma minibüsünün geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker yaralandı.

Erzincan- Çağlayan beldesi yolunun 27'nci kilometresinde, jandarma minibüsünün devriye geçişi sırasında, teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamanın şiddetiyle minibüs, yol dışına çıkarken, 1 asker hafif yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı askere ambulansta müdahalede bulundu. Saldırı sonrası bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri ise yolu ulaşıma kapatarak, operasyon başlattı.

Erzincan Valiliği, saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "13 Mayıs 2020 tarihi saat 16.10 sıralarında transit marka araçla merkez ilçe Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı önleyici kolluk devriyesi esnasında Çağlayan-Karatuş köyü arasında yolun sağ tarafına yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir personel hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgede komando timi, istihbarat unsuru, drone unsuru ile PAMİT ve MAKÖ unsurlarının katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.