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Erzincan'da jeotermal kaynak sahası ihalesi
6 saat önce
Erzincan'da bulunan bir jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:16 Kaynak: AA
Erzincan'da bulunan bir jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.
Erzincan İl Özel İdaresinin ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Erzincan'da bulunan ve ilanda 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabileceği belirtilen jeotermal kaynak sahası, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.
İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 18 Aralık 2019 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.
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