Erzincan'da jeotermal kaynak sahası ihalesi

Erzincan'da bulunan bir jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

Erzincan İl Özel İdaresinin ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'da bulunan ve ilanda 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabileceği belirtilen jeotermal kaynak sahası, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 18 Aralık 2019 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.