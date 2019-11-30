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Erzincan'da jeotermal kaynak sahası ihalesi

6 saat önce

Erzincan'da bulunan bir jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

Erzincan'da jeotermal kaynak sahası ihalesi, System.String[]

Erzincan'da bulunan bir jeotermal kaynak sahası ihaleye çıkarıldı.

Erzincan İl Özel İdaresinin ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'da bulunan ve ilanda 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabileceği belirtilen jeotermal kaynak sahası, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 18 Aralık 2019 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.

Erzincan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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