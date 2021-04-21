Erzincan'da jeotermal saha ihaleleri

Erzincan'da bulunan 2 adet jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın Merkez ve Üzümlü ilçelerinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek 2 adet jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası açık teklif usulü ile kira ihalesine çıkarıldı.

İsteklilerin talep edilen belgelerin ihale günü ve saatinde il encümenine vereceği ihaleler, 5 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 5'er dakika arayla gerçekleştirilecek.