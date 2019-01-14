Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Kaçak Avcıya 17 Bin 194 TL Para Cezası Verildi

Erzincan'da Kaçak Avcıya 17 Bin 194 TL Para Cezası Verildi

14 dakika önce

Erzincan'da 20 adet çil keklik, bir adet kınalı keklik avlayan şahısa 17 Bin 194 TL para cezası verildi.

Erzincan'da Kaçak Avcıya 17 Bin 194 TL Para Cezası Verildi, System.String[]
Erzincan'da 20 adet çil keklik, bir adet kınalı keklik avlayan şahısa 17 Bin 194 TL para cezası verildi.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde avlanmaya yasak bölgede avlandığı tespit edilen bir vatandaş avladığı 20 adet çil keklik, bir adet kınalı keklik ile suçüstü yakalandı. Şahısa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1799,00-TL. idari para cezası ve 15.395,00-TL tazminat cezası olmak üzere toplam 17.194,00-TL. para cezası uygulandı. Avlanılan keklikler veteriner hekim raporuyla imha edildi.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "12.01.2019 tarihinde Otlukbeli Devlet Avlağı sınırlarında elinde av tüfeği olan bir şahsın ava kapalı sahada avlandığı görülmesi üzerine yapılan denetim ve kontrolde ilgili şahsın 20 adet çil keklik ve 1 adet kınalı keklik avladığı tespit edildi. Şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1799,00-TL. idari para cezası ve 15.395,00-TL tazminat cezası olmak üzere toplam 17.194,00-TL. para cezası uygulandı. Avlanılan keklikler veteriner hekim raporuyla imha edilmiştir. İlimizde av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir." - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Otlukbeli, Erzincan, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • hunter.: bu avcı değildir yanlış anlaşılmasın.avcı yasak yerde ve nesli tükenmek te olan avı avlamaz.biz avcıları zor durumlara düşüren aşşağılık yaratık bunlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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