Son Dakika Haberleri: Erzincan'da kaçak avlanan 5 kişiye para cezası kesildi
Son Dakika Güncel Erzincan'da kaçak avlanan 5 kişiye para cezası kesildi

Erzincan'da kaçak avlanan 5 kişiye para cezası kesildi

1 saat önce

Erzincan'da kaçak avlandıkları tespit edilen 5 kişiye 4 bin 611 lira idari para cezası uygulandı.

Erzincan'da kaçak avlanan 5 kişiye para cezası kesildi, System.String[]

Erzincan'da kaçak avlandıkları tespit edilen 5 kişiye 4 bin 611 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, kentte kınalı keklik ve yaban tavşanı avının başlaması üzerine Kemah ve Kemaliye ilçelerinde güvenlik kuvvetleri ile denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde usulsüz avlandıkları iddiasıyla 5 kişiye, av kabahat suç tutanağı düzenlenerek 2 bin 691 lira idari para cezası, bin 920 lira tazminat cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edeceği aktarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Kemah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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