Kaçak avlanan 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Erzincan'da kaçak kınalı keklik ve yaban tavşanı avladıkları tespit edilen 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırlı ilçesi Çataksu Avlağında kınalı keklik ve yaban tavşanı avının yapıldığı bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde usulsüz avlandıkları iddiasıyla 6 kişiye, 22 bin 151 lira para cezası uygulandı.

Yetkililer, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edileceğini bildirdi.