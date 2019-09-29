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Erzincan'da kaçak avlanmaya 23 bin 552 lira ceza

29 dakika önce

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avladığı belirlenen bir kişiye 23 bin 552 lira ceza uygulandı.

Erzincan'da kaçak avlanmaya 23 bin 552 lira ceza, System.String[]

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avladığı belirlenen bir kişiye 23 bin 552 lira ceza uygulandı.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri, Kemah İlçesi Akça Devlet Avlağı Güllübağ mevkinde yaptıkları rutin kontrol sırasında durumundan şüphelendikleri şahısları durdurarak arama yaptı.


Aramada, usulsüz avlandığı belirlenen ve 1 yaşında olduğu tahmin edilen yaban keçisine ait et ele geçirildi.

Ekipler, koruma altındaki keçiyi avladığı tespit edilen C.S'ye 23 bin 552 lira ceza uyguladı.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Kemah, Akça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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