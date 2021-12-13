Erzincan'da kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 320 lira ceza kesildi - Son Dakika

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, kaçak olarak keklik avladığı öne sürülen kişiye 7 bin 320 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin av yapılması yasak olan Karatepe mevkisinde bir avcının kaçak olarak keklik avladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bu çerçevede bölgede durdurdukları M.K'nin aracının yakınında arama yaptı.

Aramada, bu kişinin avladığı anlaşılan bir poşetteki 7 keklik ele geçirildi.

Kekliklere el koyan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Doğa koruma görevlileri de M.K'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etme" suçundan toplam 5 bin 950 lira tazminat ile 1370 lira idari para cezası kesti.