Erzincan'da kaçak sigara imal edip piyasaya süren kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da kaçak sigara imal edip piyasaya süren kişi yakalandı

24.03.2022 10:29
Erzincan'da kaçak sigara imal edip piyasaya süren kişi yakalandı

Erzincan'da bir binada kaçak sigara üretip piyasaya sürdüğü belirlenen kişi yakalandı.

Erzincan'da bir binada kaçak sigara üretip piyasaya sürdüğü belirlenen kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki kaçakçılık olaylarını önlemek için yaptığı çalışmalarda E.S'nin bir binada kaçak sigara üretip piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Bu tespit üzerine zanlının kaçak sigara ürettiği binaya yapılan operasyonda, 600'ü doldurulmuş 1400 makaron, 2 tam otomatik sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ile 6 kilo 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Söz konusu adreste kıyılmış tütünleri sigara sarma makinesiyle makaronlara doldurup sigara üreterek sattığı anlaşılan E.S. yakalandı.

Hem haksız kazanç sağladığı hem de halkın sağlığını tehlikeye attığı belirtilen zanlı hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Erzincan, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da kaçak sigara imal edip piyasaya süren kişi yakalandı - Son Dakika


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