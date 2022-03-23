Erzincan'da kaçak sigara, tütün, makaron operasyonu - Son Dakika
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Erzincan'da kaçak sigara, tütün, makaron operasyonu

23.03.2022 20:28
Erzincan'da kaçak sigara, tütün, makaron operasyonu

Erzincan'da KOM polisi tarafından yapılan kaçak sigara, tütün ve makaron operasyonunda, 600 adet içi doldurulmuş makaron, 8 bin adet boş makaron, 2 adet tam otomatik sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü ve 6,250 gram kıyılmış tütün ele geçirilerek 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da KOM polisi tarafından yapılan kaçak sigara, tütün ve makaron operasyonunda, 600 adet içi doldurulmuş makaron, 8 bin adet boş makaron, 2 adet tam otomatik sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü ve 6,250 gram kıyılmış tütün ele geçirilerek 1 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; müstakil ve müştemilatında yapılan aramada; 600 adet içi doldurulmuş makaron, 8 bin adet boş makaron, 2 adet tam otomatik sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü ve 6,250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis ekiplerince operasyon yapılan adreste makaronlar içerisine sigara sarma makinası ile kıyılmış tütünlerin doldurulduğu, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek sigaraların imal edildiği ve yasadışı olarak piyasaya arz edildiği tespit edilerek evde yakalanan E.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

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Milyonlarca kaçak makaron ve sigara filtresi ele geçirildi Milyonlarca kaçak makaron ve sigara filtresi ele geçirildi

Kaçak Sigara, Erzincan, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da kaçak sigara, tütün, makaron operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da kaçak sigara, tütün, makaron operasyonu - Son Dakika
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