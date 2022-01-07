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Erzincan'da kaçak yaban keçisi avı yapan 3 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Erzincan'da kaçak yaban keçisi avı yapan 3 kişiye para cezası kesildi

07.01.2022 09:21
Erzincan'da kaçak yaban keçisi avı yapan 3 kişiye para cezası kesildi

Erzincan'da kaçak olarak yaban keçisi avı yaptıkları belirtilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan'da kaçak olarak yaban keçisi avı yaptıkları belirtilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, doğa koruma görevlilerince kentte avcılık kurallarına uyulup uyulmadığının tespit edilmesi ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanması amacıyla denetim yapıldı.

DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü Av Koruma ekiplerince dün Kemah ilçesi Bozoğlak köyü mevkisinde yapılan kontrollerde 3 kişinin yaban keçisi avı yaptığı belirlendi.

Bu tespit üzerine yakalanan söz konusu 3 kişiye "kaçak avcılık yaptıkları" iddiasıyla idari para cezası ve tazminat cezası uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Erzincan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzincan'da kaçak yaban keçisi avı yapan 3 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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