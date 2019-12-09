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Erzincan'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Erzincan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

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Erzincan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nca, 06-07 Aralık 2019 tarihlerinde, Tercan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli türde kaçak malzemeler ele geçirildi. Tercan'da faaliyet gösteren bir işletmede yapılan aramada, 52 litre kaçak viski ve 8 litre kaçak votka olmak üzere toplam 60 litre kaçak alkol, 3 kilogram kaçak çay, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.


07 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen çalışma kapsamında ise Erzincan'ın Tercan İlçesi E/80 karayolu üzerinde bulunan Mercan yol kontrol ve arama noktasında yabancı plakalı 2 yolcu otobüsünde yapılan aramada; otobüs içerisine gizlenmiş ve valizler içerisinde 949 paket değişik markalarda kaçak sigara ele geçirildi.


Olaylara karıştığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Jandarma, Erzincan, Aralık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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