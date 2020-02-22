Erzincan'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Erzincan'da kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Erzincan'da kaçak sigara, kozmetik malzemesi ile bir miktar Afyon sakızı ele geçirildi.

Erzincan'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Erzincan'da kaçak sigara, kozmetik malzemesi ile bir miktar Afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Ekiplerin, 07-20 Şubat'ta D-100 kara yolundaki Mercan beldesi yol kontrol ve arama noktasında uygulama yaptığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum istikametinden gelen yabancı plakalı araçlarda yapılan arama neticesinde toplam 5 bin 693 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş, konuyla ilgili 17 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Öte yandan piyasa değeri 10.000 TL olan 646 adet gümrük kaçağı kozmetik malzemesi ele geçirilmiş ve 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Aynı uygulama noktasında narkotik detektör köpeği 'Rüzgar' ile yapılan aramalarda yabancı plakalı bir araç içerisinde 24,01 gram Afyon sakızı ele geçirilmiş ve 1 şüpheli hakkında yasal işlem uygulanmıştır."

Erzincan, Erzurum, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursaspor taraftarını Erzurumspor deplasmanına götüren otobüs devrildi: 2 yaralı
Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 18:59:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]