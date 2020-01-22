Erzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Erzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı şüphelinin soygun girişimi anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzincan'da kadın giysili şüphelinin silahlı soygun girişimi anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı şüphelinin soygun girişimi anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fevzipaşa Caddesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüde, kadın giysisi giyerek müşteri kılığında kuyumcuya gelen zanlının vitrinde bulunan altınlara bakmak istediği görülüyor.

Görüntüde, kuyumcuyu oyalayan zanlı ardından tezgahın arkasına geçerek elindeki silahı iş yeri sahibine doğrultuyor.

Durumu fark eden kuyumcu, zanlının eline vurup silahı yere düşürdükten sonra bir süre onunla mücadele ediyor.

Kayıtlarda, iş yeri içerisinde yaklaşık 2 dakika kadar devam eden mücadelenin ardından kuyumcunun, zanlıyı dışarıya çıkarıp çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülüyor.

Görüntüye kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği de yansıyor.

Valilik açıklaması

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Fevzipaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına kadın giysisi giyip, yanında taşıdığı tabanca ve sopa ile soygun yapmaya çalışan şüpheli N.V'nin (54), Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin çantasında yapılan aramada 2 plastik kelepçe, bir içeriği bilinmeyen sıvı sprey, bir tamir bandı, 2 market poşeti ile soygunda kullanılan tabanca ve sopa ele geçirildiği ifade edilerek, "Olayın ardından gözaltına alınan N.V. isimli şüpheli hakkında silahlı yağma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve mala zarar verme suçlarından tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Olay

Erzincan'da kadın giysisi giyen N.V, akşam saatlerinde Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelerek yanındaki silahı kuyumcuya doğrultup vitrindeki altınları istemişti.

Şüpheli N.V. ile Yıldırım tartışmaya başlamış, ikili arasında arbede çıkmasıyla durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber vermişti.

Bölgeye gelen çok sayıda polis, N.V'yi elindeki silahı alarak etkisiz hale getirmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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