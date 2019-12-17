Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında, bakanlıklar arasında imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" çerçevesinde...

Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında, bakanlıklar arasında imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" çerçevesinde Erzincan'da değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Arslantaş, "Kadına yönelik fiziki, psikolojik, kültürel gibi şiddet konusu tüm detaylarıyla ilimizde konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın geçtiğimiz günlerde imzalamış oldukları protokolü 2020 ve 2021 yıllarındaki ulusal eylem planımızı 75 maddeden oluşan planı imza altına aldılar. Bu protokol kaynağını anayasamızdan Cumhurbaşkanlığı teşkilatının kurulması hakkındaki 1 nolu kararnameden ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanundan almaktadır. İlimin durumunu detaylıca inceleyeceğiz. Yapılması gereken işleri sorumlulukları belirlemek üzere dile getireceğiz" diye konuştu.


Toplantı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Muhammer Doğan'ın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı sunumu yapması ile sona erdi. - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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