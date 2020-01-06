Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

36 dakika önce

Erzincan'da husumetli akraba kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı, System.String[]

Erzincan'da husumetli akraba kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kazımkarabekir Mahallesi 252 Sokak'taki evinde ikamet eden S.G ile daha önce aralarında husumet bulunan akrabası N.D, tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine S.G, ile evde bulunan B.K (25), çıkan arbedede aldıkları bıçak darbesi ile yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavganın yaşandığı evde geniş güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazımkarabekir, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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