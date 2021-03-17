Erzincan'da kaldırım çalışmalarına yeniden başlandı - Son Dakika

Erzincan'da kaldırım çalışmalarına yeniden başlandı
17.03.2021 11:04
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri kar yağışlarının başlamasıyla birlikte çalışmalarına ara verdiği Ergenekon Mahallesi 138, 125 ve 114. Sokaklardaki kaldırım çalışmalarını yeniden başlattı.
Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri kar yağışlarının başlamasıyla birlikte çalışmalarına ara verdiği Ergenekon Mahallesi 138, 125 ve 114. Sokaklardaki kaldırım çalışmalarını yeniden başlattı.
Toplamda 850 metre uzunluğunda kaldırım çalışması yapılacak olan 114, 125 ve 138. Sokaklarda andezit taş uygulaması yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.
Fen İşleri Müdürlüğü inşaat ekipleri Ergenekon Mahallesindeki kaldırım yenileme çalışmalarının yanı sıra diğer mahallelerde de çeşitli sebeplerle kısmen tahrip olmuş kaldırımlarda tadilat çalışmalarını başlattılar. 2021 yılı içerisinde gerek imara yeni açılmış sokaklarda gerekse zaman ve hava şartlarına bağlı olarak kaldırımları yıpranmış olan sokaklarda kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürecekler. - ERZİNCAN
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