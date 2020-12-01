Erzincan'da kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi - Son Dakika

Erzincan'da kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

01.12.2020 18:58
Erzincan'da kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi, System.String[]

Erzincan'da kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri korona virüsle mücadele kapsamında düzenlendi.

Erzincan'da kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma saatleri korona virüsle mücadele kapsamında düzenlendi. Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereği, Vali Mehmet Makas Başkanlığında toplanarak korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgeleri gereği alınan kararlara ek olarak yeni kararlar alındı.

Yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'den itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda İlimiz genelinde kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarından istenilecek iş ve işleyiş planı dikkate alınarak kamuda günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10: 00-16: 00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi.

2. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi.

3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi ile belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması.

4. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla tüm mahalli idarelerce gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) alınmasına.

5. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi.

6. Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi,

Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması.

7. İlgili mahalli idareler ve Ticaret İl Müdürlüğünün ortak çalışması ile her AVM ve semt pazarı için her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının ayrı ayrı belirlenmesine ve buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması, uygun tanıtıcı ve bulunabilecek en fazla kişi sayısını belirten işaretlerin giriş ve çıkışlara konulması ve vatandaşlarımızın bu hususlarda bilgilendirilmesi.

Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid-19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması.

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması.

8. Tüm Belediye Başkanlıklarınca kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının her 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması, uygun tanıtıcı ve bulunabilecek en fazla kişi sayısını belirten işaretlerin alanların giriş ve çıkışlarına konulması ve vatandaşlarımızın bu hususlarda bilgilendirilmesi.

9. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi.

10. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi.

Bu hususlarda alınan kararların İlimiz genelinde aynen uygulanmasına ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca da kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. - ERZİNCAN

Erzincan'da kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Erzincan, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi - Son Dakika
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