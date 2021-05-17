Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücülerden Sefa C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada araçlarda sıkışan iki sürücü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri ile itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Erzincan 'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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