Erzincan'da kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da kamyonun otomobille çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralındı.

Murat Y'nin kullandığı 24 BB 976 plakalı kamyon, Çayırlı- Tercan kara yolu Çadırkaya beldesi yol ayrımında, Hüseyin D. yönetimindeki 25 FA 697 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin D. ile Hatay D. ve otomobildeki Hilal E ile çocukları Duygu, Erbay ve Ecrin, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.