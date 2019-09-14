Son Dakika Haberleri: Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

1 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yavuz Karatepe'nin kullandığı 24 DP 053 plakalı kamyonet ile İbrahim Bayır yönetimindeki 58 AJ 308 plakalı otomobil, Erzincan Bulvarı'ndaki hastane kavşağında çarpıştı.

Kazada, kamyonet orta refüje çıkarak devrilirken, otomobil ise kaldırıma çıktı.

Kamyonette sıkışan yaralılar çevreden gelen vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile eşi Necmiye Karatepe, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ayşe, Ömer ve Mehmet Bayır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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