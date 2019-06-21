Son Dakika Haberleri: Erzincan'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Erzincan'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Erzincan'da kamyonetin traktörle çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
Erzincan'da kamyonetin traktörle çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Burhan Dülgeroğlu'nun (75) kullandığı 58 FT 783 plakalı traktör ile Ömer Abdulbaki Kıyak (25) idaresindeki 38 BH 601 plakalı kamyonet, Refahiye-Erzincan kara yolu Yurtbaşı mevkinde çarpıştı.
Kazada her iki sürücünün yanı sıra traktördeki Mustafa İncesulu (85) da yaralandı.
Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu kişilerden Burhan Dülgeroğlu ile Mustafa İncesulu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:47 Kaynak: AA
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